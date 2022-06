NTN présente une nouvelle gamme de pompes à eau électriques

Face à l'électrification des véhicules, NTN fait évoluer son catalogue et commercialise désormais une gamme de pompes à eau électriques. Cette dernière est composée de cinq références, pour une couverture à 60 % du parc européen, soit 243 applications sur les marques BMW, Toyota et Lexus. Les pompes à eau électriques principales, qui refroidissent et maintiennent la température du moteur sur les véhicules hybrides, sont moulées en aluminium. Elles sont conçues afin que l'électronique soit isolé dans un compartiment scellé, étanche et résistant aux vibrations.

L'équipementier entend poursuivre le développement en élargissant progressivement son offre. NTN a ainsi pour objectif d'atteindre une couverture de gamme de 80 % d'ici à la fin du moi de mars 2023.