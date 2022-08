NTN produira prochainement sa butée de suspension éco-responsable

NTN a fait du développement durable l’une de ses priorités. L’équipementier a mis au point une butée de suspension éco-responsable, légère, combinant matière recyclée et aluminium.

NTN, spécialiste du roulement à billes, a développé, sous sa marque SNR, une butée de suspension éco-responsable qui combine un couvercle en polyamide recyclé et un support en aluminium. Ce roulement de jambe de force permet d'économiser jusqu'à 4,8 kg d'émissions de CO2 tout au long du cycle de vie total d'un véhicule mais aussi jusqu’à 3,6 kg d’émissions de CO2 lors des phases de fabrication et de fin de vie.

Selon les informations du fabricant, le polyamide utilisé garantit un haut niveau de performances avec une bonne stabilité, proche de celle d'un matériau d’origine. Le support en aluminium répond aux objectifs de coûts ainsi qu’à toutes les exigences fonctionnelles.

L’aluminium, plus robuste et rigide que les plastiques, permet une réduction des déformations de 40 % et augmente ainsi la durée de vie de la butée. Grâce à un gain de poids allant jusqu'à 80 g, le support en aluminium permet de réaliser jusqu'à 1,2 kg d'économie d'émissions de CO2 sur 150 000 km parcourus par le véhicule.

« Ce roulement durable a aujourd’hui atteint une maturité technique suffisante pour être développé industriellement dans un avenir proche et être commercialisé aussi bien en première monte qu’en aftermarket », indique l’équipementier.

Cette butée de suspension éco-responsable a été nominée aux Innovation Awards dans le cadre du salon Automechanika qui se tiendra du 13 au 17 septembre prochains.

NTN a aussi présenté cette innovation dans la cadre des Grands Prix Internationaux de l'Innovation Automobile Equip Auto Paris 2022 dont les nominations sont attendues pour le 9 septembre.