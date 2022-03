NTN : se renforcer encore et encore !

Le spécialiste des modules à base de roulements à billes, NTN (ex NTN-SNR) poursuit sa stratégie de conquête européenne au niveau de la rechange avec comme cap celui de renforcer ses offres, sa présence territoriale, son accompagnement du marché et sa communication.

« Renforcer nos offres, nos services, notre support et notre couverture géographique ! » Christophe Idelon, vice-président de NTN Europe Automotive aftermarket a fixé le cap pour 2022. Pour ce qui touche le renforcement de l’offre, 221 nouvelles références ont été lancées l’an passé sur le marché de la rechange automobile, soit + 40 % par rapport à 2020, année de crise. Ces extensions concernent essentiellement la famille « powertrain » (distribution), 25 % des ventes, mais aussi les gammes « truck », les capteurs, les roulements de roues (70 % des ventes) et dans une moindre mesure les suspensions. Sans oublier les joints de transmission (CVJ) avec l’arrivée de 56 nouvelles références. « Les gammes Powertrain, capteurs et CVJ restent des axes majeurs de développement » souligne Amélie Paviet, directrice communication et marketig de NTN Europe Automotive aftermarket. La directrice a de même annoncé le lancement prochain d’une gamme de pompes à eau électriques avec une dizaine de références.

S’investir davantage dans la formation

Pour ce qui est du support, et plus particulièrement de la formation, NTN a lancé en septembre 2020, en collaboration avec l’outilleur Clas et l’équipementier Elring, le Club Technique Auto. Depuis sa création, le CTA a été fréquenté par une centaine de personnes (étudiants et professionnels). Certaines formations ont été dispensées au sein des plateformes de distribution Dasir et Adipa. Trois nouvelles sessions de formations sont prévues les prochains mois. NTN a de plus lancé six modules de e-learning en français pour les distributeurs. Deux nouveaux viendront compléter cette offre de formation. 2021 fut également marquée par le lancement d’une chaîne YouTube dédiée aux garagistes.

10 % de croissance en France en 2021

La rechange représente 12 % du chiffre d’affaires de NTN Europe, autour des 165 millions d’euros. Malgré le contexte sanitaire et ses conséquences sur les approvisionnements, la société a connu une croissance l’an passé. Si elle subit les pénuries et les hausses des prix des matières premières, le fait de s’appuyer sur une production essentiellement basée en Europe limite les désagréments avec des hausses tarifaires contenues.

En France, en 2021, l’équipementier a connu une croissance de 10 % de ses ventes. L’Europe central, dont la Pologne, a connu un fort développement. Une belle croissance est aussi à souligner en Allemagne et en Turquie. La performance a été moins bonne en Algérie. Face au conflit qui sévit en Ukraine, NTN a fait le choix de suspendre l’ensemble de ses livraisons vers la Russie. Un choix qui ne sera pas sans conséquence à l’heure du bilan financier.

Pour rappel, l’an passé, NTN Europe Automobile Aftermarket a renforcé et structuré son équipe commerciale avec deux nominations. Leonardo Araujo est arrivé en septembre en tant que directeur des ventes et Flavien Philippon en juin afin de prendre le poste de responsable grands comptes France. La réorganisation vont se poursuivre cette année, NTN souhaitant consolider ses positions en Italie et dans les Balkans.