Nuit Blanche 2022 : Toyota fait la promotion de la mobilité hydrogène à Paris

Développer une mobilité propre. C’est l’objectif commun que se sont fixé Toyota et AirLiquide dans la nuit du 1er au 2 octobre prochain. À l’occasion de la 21e édition de l’évènement Nuit Blanche – qui propose plus de 200 manifestations artistiques gratuites à Paris – les deux entreprises mettront gratuitement à disposition du public des navettes Toyota Mirai alimentées en hydrogène bas carbone par Air Liquide. Ces véhicules circuleront entre le stade Charléty, l’Hôtel de Ville et la Villette afin de faire découvrir aux Parisiens et touristes les œuvres qui y seront installées. « En proposant une mobilité durable à l’occasion de Nuit Blanche, événement majeur de la vie culturelle parisienne, Air Liquide démontre son ambition de mettre au service de la société des solutions concrètes qui répondent à la fois à l’urgence climatique et aux besoins de mobilité », commente Matthieu Giard, vice-président, membre du comité exécutif d’Air Liquide. Le groupe prévoit d’ailleurs de diffuser sur son site internet, le 28 septembre prochain, « Génération Hydrogène », une émission dédiée à cette technologie et ses usages.

Convaincu du potentiel de l'hydrogène dans la mobilité, Toyota est de son côté engagé dans une transition énergétique globale en faveur des secteurs automobile, naval ou encore ferroviaire. D’après sa feuille de route, le constructeur a pour ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe dès 2030.