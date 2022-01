Occasions : Mercedes-Benz Trucks, la marque la plus recherchée

Le 5eme baromètre d’Europe-Camions.com montre que les porteurs sont les camions les plus recherchés en occasion, deux fois plus que les tracteurs. Mercedes devance Renault au niveau des recherches.

Pour la 5ème année consécutive, Europe-Camions.com, site de petites annonces liées aux véhicules d’occasions, a partagé son baromètre du marché. L’étude, basée sur les transactions du site qui possède plus de 170 000 annonces, permet de décrypter les attentes des acheteurs de véhicules industriels d’occasion sur le marché français.

Parmi tous les types de poids lourds, ce sont les porteurs qui intéressent le plus les acheteurs, puisqu’ils représentent 41,4% des recherches. Ils sont suivis par les tracteurs (22,9%), les véhicules utilitaires (16,6%), les semi-remorques (9,4%), et enfin les véhicules de transport de personnes (4,1%). Toutes catégories confondues, la demande pour la norme Euro 6 est en hausse et représente plus de la moitié des recherches (57,4% des recherches, contre 50,9% en 2020).

Porteurs : Mercedes à la cote !

Les porteurs de marque Mercedes-Benz Trucks sont les favoris en France avec 26,1% des recherches, suivis par Renault Trucks (23,1%) et Volvo Trucks (10,4%). Les acheteurs recherchent en majorité des camions immatriculés entre 2016 et 2021, affichant entre 300 000 et 400 000 km au compteur.

En ce qui concerne les carrosseries les plus demandées, les camions bennes sont en tête du podium avec 30% des recherches. Les acheteurs ont une préférence pour les Renault Kerax, la marque de bennes Meiller, une configuration d'essieux 8x4 et un prix de 15 000 à 20 000 €. Le 2ème camion favori est un polybenne Renault Kerax 6x4 doté d'un bras Ampliroll, avec un prix de 20 000 à 30 000 €. Les camions fourgons 4x2 se situent en 3ème position, avec en tête les Renault Midlum de 5 000 à 10 000 €. Ces statistiques montrent peu de changements, comparées à celles du baromètre 2020. Cette année, les acheteurs privilégient le Mercedes Actros (15,3%), le Scania R (11,7%), et le Renault Premium (9,7%). Ils recherchent surtout des tracteurs 6x4 récents, avec un prix de 10 000 à 15 000 €, affichant de 300 000 à 400 000 km au compteur.

Zoom sur les semi-remorques

Pour les semi-remorques, Schmitz-Cargobull se retrouve à nouveau en haut du classement, toutes carrosseries confondues, suivies par Fruehauf et Chereau. Côté carrosserie, les semi-remorques bennes obtiennent une fois de plus la majorité des recherches (26,2%). Les semi-remorques frigos sont en 2ème position, suivies par les porte-engins. Comme pour les porteurs et les tracteurs, les acheteurs de semi-remorques privilégient les occasions récentes, de 2019 à 2021. Concernant les prix les plus demandés, pour les semi-remorques bennes et frigos, ils sont compris entre 5 000 et 10 000 €, et entre 10 000 et 15 000 € pour les porte-engins. Dans l'ensemble, on constate que ces chiffres sont similaires à ceux de 2020.