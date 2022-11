Océan chapeaute les challenges d’éco-conduite en entreprise

L’éco-conduite est un mot qui revient à la mode dans la société comme dans les sociétés. Il faut dire que cet usage visant à faire preuve d’attitudes optimales au volant, permet de limiter la consommation de carburant, de réduire les émissions de CO2 mais aussi d’augmenter la durée de vie d’un véhicule et faire baisser les accidents. Autant d’atouts qui contribuent activement à la démarche RH et RSE des entreprises, d’où l’attrait croissant de ces dernières pour ce principe d’éco-conduite.

Conscient de cette tendance, le groupe Océan-Orange Business Services proposait déjà à ses plus de 7 000 clients professionnels un module permettant, grâce à l’analyse des données remontées par les véhicules connectés d’une flotte, d’attribuer à chaque conducteur une note d’éco-conduite. Pour promouvoir l’application d’un bon comportement routier au sein des équipes, la solution d’Océan s’agrémente désormais d’une fonctionnalité « challenges » pour motiver les collaborateurs en mettant en compétition les entités et/ou les chauffeurs.

Deux types de défis au choix

Les gestionnaires de flottes peuvent en effet choisir les participants avec deux possibilités d’organisation : soit un match inter-conducteurs, soit inter-équipes. Ils peuvent également planifier la durée du challenge ainsi que l’objectif à atteindre. Les conducteurs, eux, suivent leur classement et leur progression durant le concours via leur smartphone, depuis l’application Océan Conduite. Concernant les prix à gagner, outre la satisfaction de rouler mieux, les lauréats pourront bénéficier d’ateliers d’animation et de sensibilisation et pourquoi pas d’autres avantages et récompenses indexés sur les économies réalisées.