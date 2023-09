Océan fait évoluer son coeur de métier pour devenir un partenaire privilégié de la gestion de flotte automobile

Océan évolue avec ses clients entreprises et les besoins du marché. Auparavant centrée sur l’activité du conducteur, l’automatisation et l’optimisation des services, l’entreprise travaille désormais à développer ses compétences dans la gestion de flotte, avec pour cœur de cible le véhicule. "Le métier historique d’Océan est en train d’évoluer. Nous sommes pertinents pour nous adresser aux gestionnaires de parc avec des offres sans géolocalisation", précise le télématicien, propriété d’Orange Business depuis 2015. Pour ce faire, la marque développe notamment ses relations avec les constructeurs. Après Stellantis et Renault, de nouveaux accords avec des marques allemandes devraient intervenir dans les prochaines semaines.

De nouvelles analyses pour optimiser la gestion de flotte automobile

De plus, Océan annonce de nouvelles analyses de données au service de la gestion de flotte automobile. D'abord, une analyse du risque et de la fatigue. "Elle permet d’identifier les gros rouleurs, ceux qui effectuent trop de kilométrage dans la journée ou qui font plus de 2 heures de trajet d’affilée sans pause, afin de mettre en place des actions de sensibilisation ciblées", explique le télématicien. Il en va de la sécurité routière et de la sécurité des chauffeurs. Une deuxième analyse viendra pointer les éventuels véhicules en surconsommation énergétique. "Grâce à des codes couleurs ou des graphiques, le gestionnaire de flotte pourra identifier facilement les conducteurs qui ont une conduite trop agressive afin d’adopter une démarche d’écoconduite", précise Océan. L’entreprise souhaite aussi mettre l’accent sur les alertes techniques des véhicules en permettant au responsable de parc de visualiser en temps réel les alertes prioritaires et de faire des relances auprès du conducteur afin qu’il effectue les maintenances. Enfin, l’offre d'autopartage est complétée avec un état des lieux des véhicules par photos.

Océan compte à ce jour 170 000 véhicules connectés en parc (+8 % par rapport à fin 2022), dont 90 % sont des véhicules utilitaires, pour 7 000, dont 50 % sont issus du secteur du BTP. Mais là aussi, il y a des évolutions. "Les nouveaux clients qui viennent à nous aujourd’hui sont d'autres secteurs d’activité. Les nouvelles offres telles que l'autopartage ou la transition énergétique des parcs nous ouvrent sur d'autres métiers", conclut le télématicien.