Océan inaugure un module « heure d’arrivée estimée »

La division d'Orange Business Services dédiée à la télématique et à la gestion de flotte enrichit sa solution d’une fonctionnalité ETA (estimated time of arrival) pour évaluer une heure d’arrivée précise à communiquer aux clients finaux.

Après l’intégration de l’éco-conduite et l’enrichissement de son offre pour flotte avec l’autopartage, Océan-Orange Business avance une nouvelle option à destination de ses clients gérant des équipes terrain : l’ETA ou « estimated time of arrival » (soit « heure d’arrivée estimée » en français). Cette technologie permet de calculer automatiquement les distances effectuées pour prévoir, grâce à la géolocalisation et à un calcul prenant en compte les perturbations externes tels que les accidents de la route, l’heure d’arrivée quasi exacte des conducteurs.

Pas de mauvaises surprises

Objectif de ce module agrémenté : répondre de manière optimale aux missions non planifiées et identifier, pour le gestionnaire de flotte, l’agent le mieux situé pour répondre à une opération imprévue. De même, les clients finaux peuvent avoir une visibilité sur le trajet des intervenants par un lien de suivi envoyé par SMS.

De quoi « rassurer dans une situation d’urgence, comme une personne bloquée dans un ascenseur, par exemple. L’estimation précise de l'heure d'arrivée peut aussi aider à réduire l'incertitude pour le client et renforcer sa confiance dans l'entreprise », fait valoir Océan. Qui, pour rappel, gère environ 160 000 véhicules et engins pour plus de 7 000 clients.