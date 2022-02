Océan s’allie à GAC Technology pour la gestion de flotte

L’expertise d’Océan s’étoffe. Après la mise en place d’une offre d’autopartage, d’un service Premium et un parcours client repensé, la division du groupe Orange Océan-Orange Business Services spécialiste de la gestion de flotte bénéficiera à présent de la remontée de datas opéré par GAC Technology. Ainsi, grâce à l’interfaçage des deux acteurs, les flux de données transmis par GAC Technology assureront la création des fiches véhicules et individus sur la plateforme Océan. Ces remontées concernent autant l’immatriculation, la marque, le modèle, le numéro de série du véhicule que son activité propre, allant de la consommation d’énergie aux émissions de CO2 en passant par la note d’éco-conduite ou le nombre de kilomètres parcourus.

Dès lors, « nos systèmes d’intelligence embarquée sont le moteur de la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité et permettent d’alimenter les ERP métier propres à chaque typologie d’activité de nos clients », explique Olivier Picard. Le directeur de la Business Unit Océan d’Orange Business Services fait aussi valoir que, « pour répondre aux enjeux technologiques et sociétaux auxquels font face les entreprises, conjuguer les expertises des acteurs leaders dans leur domaine de compétences permet de proposer des solutions de pointe, au service d’une nouvelle mobilité, favorisant ainsi la transition environnementale. » De ce fait, coupler gestion d’activité et gestion de parc garantirait un pilotage exhaustif de la flotte pour des responsables de plus en plus polyvalents. À voir si ce rapprochement judicieux entre Océan et GAC n’incitera pas d’autres projets communs à l’avenir.