Océan : une offre enrichie pour les entreprises du BTP

La division d'Orange Business Services dédiée à la télématique et à la gestion de flotte enrichit son offre à destination des entreprises du BTP pour lutter contre le vol, superviser l’activité sur chantier et anticiper la maintenance des engins.

La solution de suivi d'activité et de gestion de flotte spécialement développée par Océan pour les secteurs du BTP et TP s'étoffe de nouveaux services. Alors que le phénomène des vols sur chantier a atteint entre 1 et 2 milliards d'euros par an*, des configurations de blocage à distance des engins viennent s'ajouter. Les chefs de chantier peuvent agir à tout moment depuis la plateforme en ligne ou l'application Ocean Mobility en envoyant des ordres d'immobilisation en cas de vol, de non-respect du temps de location des clients finaux, d’utilisation abusive des engins ou encore pour sécuriser les engins sur les plages horaires hors temps de travail. Le déblocage peut être automatique suivant les plannings définis ou au cas par cas en fonction des imprévus (oubli d’un badge, intervention d’urgence...).

Sont également disponibles sur la plateforme : des rapports synthétiques permettant de suivre l’activité des engins sur les chantiers (temps et durée de travail, rendement, lieux de travail et zones d’éloignement associées...) et des analyses de temps de travail pour faciliter le calcul des zones d'éloignement. "Depuis la plateforme, des alertes peuvent être paramétrées, visualisées et envoyées par SMS afin d’informer d’une utilisation excessive voire non autorisée ou de déplacements hors d’un périmètre donné", explique Océan. Enfin, la solution souhaite aller au devant des besoins en termes de maintenance. Depuis le tableau de bord, les gestionnaires de parc sont avertis des contrôles à réaliser sur les engins.

