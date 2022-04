Odopass analyse le comportement des français face à la hausse du prix des carburants

Alors que les prix des carburants atteignent des sommets, Odopass, l’application tiers de confiance qui accompagne les particuliers de l’achat à la revente de leur véhicule d’occasion, a souhaité connaître l’impact de cette hausse sur les usages et comportements des automobilistes français.

Menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 404 automobilistes, l’enquête Odopass établit sans véritable surprise que 8 Français sur 10 sont impactés par la hausse des prix à la pompe. Pour 77% d’entre eux, et ce malgré le coup de pouce du gouvernement, la hausse des prix du carburant s’impose douloureusement sur leur budget.

Pour faire face à cette envolée, 68% disent vouloir modifier leurs habitudes contre plus d’un tiers déclarant ne pas souhaiter les changer. Pour ses 68%, la solution première pour réduire la note consiste à moins utiliser leur voiture (42%) ou conduire plus doucement pour limiter leur consommation de carburant (33%), tandis que 2 sur 10 cherchent des stations-service où les prix sont moins élevés.

En ce qui concerne les Français n’ayant pas souhaité changer leurs habitudes, à noter que 54% d’entre eux n’ont pas bouleversé leurs usages faute d’une autre possibilité et pour les autres, tout simplement, n’en ont pas encore ressenti le besoin.

Les résultats de l’enquête montrent clairement que face à la flambée des prix du carburant, 54% des Français ne songent pas à se détourner des carburants traditionnels contre 46% qui disent penser à d’autres possibilités. Du côté des Français encore peu enclins à abandonner essence ou diesel, on pointe le coût trop élevé des énergies alternatives (49%) ou les contraintes trop importantes (recharges, autonomie, …) qu’elles génèrent (35%).

C’est cependant du côté des automobilistes déclarant envisager des alternatives aux carburants fossiles que les réponses sont les plus marquantes. En effet, plus de 7 sur 10 pensent à installer un boitier de conversion à l’éthanol sur leur véhicule, contre seulement 17% songeant à l’achat d’une hybride rechargeable et 9% d’une électrique.