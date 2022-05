Odopass décortique les habitudes d'entretien des automobilistes français

Menée par son Odo'lab auprès de 1 446 utilisateurs en avril 2022, l'étude d'Odopass révèle les habitudes des Français concernant l'entretien de leur véhicule. Tout d'abord, les automobilistes sont adeptes sur DIY. Ainsi, 36% des sondés entretiennent eux-mêmes leur véhicule, et 8% d'entre eux se tournent vers un proche. Pour les interventions plus complexes, 72% privilégient les professionnels, mais un automobiliste sur cinq effectue lui-même les réparations (20%). Par ailleurs, l'étude constate que les Français sont attentifs au suivi de leur véhicule, avec 80% d'entre eux qui connaissent les recommandations d'entretien de leur voiture. Et 86% des sondés déclarent être attentifs à ces recommandations et suivre le carnet d'entretien du véhicule. L'entretien est alors vu comme un bon moyen d'éviter les pannes pour 74%, mais aussi une bonne façon de réduire le coût d'utilisation à long terme (12%) ou encore, pour 6%, d'optimiser sa valeur au moment de la revente.

Enfin, l'enquête révèle les préférences des Français en matière de professionnels pour l'entretien de leur véhicule. Réputés plus chers, les concessionnaires et agents de marque cèdent du terrain face aux garages indépendants et aux centres auto.