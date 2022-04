Odopass lance sa fonctionnalité « Comparateur carburant »

L'application déploie « Comparateur carburant ». Cette nouvelle fonctionnalité permet de localiser la station-service la moins chère et connaître ses services.

Odopass enrichit son application d'un nouveau service. Baptisée « Comparateur carburant », la fonctionnalité entend permettre à ses utilisateurs de faire des économies sur le carburant. Accessible depuis la section « Entretien », l'outil « Comparateur carburant » permet ainsi, gratuitement, de localiser la station-service la moins la chère et connaître ses services. L'utilisateur choisit sa zone de recherche (entre 5 et 50 km) et indique son carburant.

L'application donne accès à un comparatif des tarifs des carburants des stations-service dans le rayon. Odopass renseigne également l'ensemble des prestations pour chaque station-service, comme le libre-service, la présence de boutiques/restaurants, option lavage ou gonflage, etc. Une fois la station-service choisie, l'outil propose un itinéraire à partir du GPS. Enfin, l'outil permet de scanner les factures qui sont ensuite conservées dans un historique.