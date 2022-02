Odopass donne accès au dossier d'expertise des véhicules d'occasion

La startup, spécialisée dans l'accompagnement des particuliers dans la vente ou l'achat de VO, ajoute de nouveaux services à son carnet d'historique en mettant à disposition le suivi des principales étapes relatives à la gestion de dossiers d'expertise. Les utilisateurs d'Odopass peuvent ainsi connaître l'état des dossiers de sinistralité antérieur à l'acquisition d'un véhicule, et être en contact avec l'expert qui est intervenu pour la prise en charge par l'assurance. Ghislain Trabichet, cofondateur d'Odopass, précise : « Outre la mise à disposition d'un outil pratique et sécurisant, cette fonctionnalité a aussi vocation à valoriser l'intervention des experts automobiles. Eux aussi souhaitent participer à la transparence et faire bouger les lignes. Il s'agit d'une première étape vers une relation plus interactive avec les experts eux-mêmes. »

Depuis l'interface de l'application, les acquéreurs sont informés de la date de l'accident et savoir s'il est en cours d'expertise ou que cette dernière est terminée. Odopass précise l'identité et les coordonnées de l'intervenant aux différentes étapes. Les automobilistes ont ainsi la possibilité de contacter l'expert et récupérer un duplicata anonymisé du dossier d'expertise.