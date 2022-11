Fraude au compteur : Odopass lance une application de certification du kilométrage

Selon Odopass, qui s’est donné comme objectif de sécuriser les ventes de véhicules d’occasion, la fraude au compteur concerne chaque année près de 600 000 véhicules sur le marché français. Une tromperie valorisée par Odopass en moyenne à 3 400 euros de préjudice si on considère la surcote du véhicule et les opérations d’entretien non réalisées.

Pour contrer ce trafic, la start-up rennaise lance une application mobile à partir de laquelle les propriétaires peuvent certifier gratuitement le kilométrage exact de leur véhicule. Ce principe fonctionne déjà en Belgique sous l’appellation Car-Pass. Chaque véhicule passant un entretien, une réparation, un montage ou un contrôle, voit son kilométrage enregistré sur un fichier national central. Depuis, les vendeurs de voitures d'occasion, professionnels ou particuliers, doivent fournir un Certificat de compteur kilométrique, le Car-Pass, à l'acheteur potentiel. Mis en place en 2006, le dispositif a permis de réduire considérablement le nombre de fraudes. Elles sont passées de 60 000 par an en 2005 à 1 578 en 2021.

Avec sa nouvelle application, Odopass souhaite donner aux vendeurs la possibilité de certifier eux-mêmes le kilométrage de leur véhicule. L’application affiche même l’historique kilométrique via une courbe générale d'évolution du kilométrage. Avec 250 000 utilisateurs, Odopass est d’ores et déjà en mesure de garantir la traçabilité et l’authenticité des relevés kilométriques de plus de 300 000 voitures d’occasion.

Pour certifier le kilométrage, le vendeur doit scanner sa pièce d’identité et la carte grise afin de garantir qu’il est bien le propriétaire du véhicule. Puis, Odopass recommande de saisir régulièrement son kilométrage chaque mois en prenant une photo de son compteur. Odopass a fait le choix d’ouvrir son service à tous les professionnels.

« La Belgique et les Pays-Bas ont quasiment éradiqué la fraude au compteur kilométrique avec le certificat Car-Pass. Faute d’un équivalent français, nous offrons à chaque propriétaire d’une voiture la possibilité de reporter régulièrement son kilométrage dans la blockchain en chargeant simplement une photo du compteur dans l’application. Odopass apporte un véritable plus, complémentaire des relevés biennaux fournis par HistoVec et des kilomètres renseignés dans le carnet d’entretien. Une véritable révolution des usages qui contribue à notre échelle à lutter contre la fraude et à offrir la garantie d’acheter une bonne occasion », explique Ghislain Trabichet, cofondateur d’Odopass.