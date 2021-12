Oliver Zipse réélu président de l'ACEA pour 2022

Le 9 décembre dernier, lors d'une réunion de son conseil d'administration composé des P-DG des seize principaux constructeurs automobiles européens, Oliver Zipse a été reconduit en tant que président de l'ACEA. Celui qui officie aussi à la présidence du conseil d'administration de BMW Group entamera donc un nouveau mandat d'un an, le second et dernier puisque celui-ci n’est renouvelable qu’une fois.

2022 : une année pleine d’exigences pour l’ACEA

À l’occasion de sa réélection à la tête de l'ACEA, Oliver Zipse a tenu à réaffirmer les ambitions de l’association sur le plan environnemental. « L'industrie automobile de l'UE est un leader technologique mondial qui utilise sa capacité d'innovation pour proposer des solutions pour lutter contre le changement climatique. Nous sommes convaincus que la durabilité et la compétitivité mondiale peuvent aller de pair – et même se renforcer – si les deux sont motivées par l'innovation technologique », a-t-il ainsi déclaré. Ajoutant attendre avec impatience l’avènement de 2022, « lorsque l'UE définira une législation fondamentale qui façonnera l'avenir de notre industrie. »

De nombreux textes législatifs cruciaux en matière de préservation du climat ont en effet déjà été présentés par la Commission européenne en 2021, notamment un examen du règlement fixant des objectifs de CO2 pour les voitures et les camionnettes, et la proposition d'un règlement sur les infrastructures pour les carburants alternatifs (AFIR) à déployer au sein des États membres. L'année prochaine, la Commission européenne proposera, cette fois, de nouvelles normes de CO2 pour les poids lourds. « Nous appelons donc le Conseil et le Parlement à garantir que les objectifs AFIR soient suffisamment ambitieux et solides pour permettre d'atteindre les futurs objectifs de CO2 dans la pratique », a fait savoir Oliver Zipse.

L’espoir d’une souveraineté technologique

Actuellement confrontée à une crise mondiale sur la chaîne d'approvisionnement en raison d’une pénurie de puces électroniques, l'industrie automobile a aussi dû faire face aux perturbations du marché consécutives à la crise sanitaire. Résultat : la production automobile de l'UE s'est établie à 3 millions d'unités de moins que les volumes de 2019, avant la pandémie. « Pour le bien de la compétitivité mondiale de notre industrie, l'Europe doit renforcer sa souveraineté technologique pour être en mesure de fournir des composants essentiels aux industries de base de la région », a ainsi aspiré Oliver Zipse. 2022 nous dira si les désirs du président réélu seront suivis et concrétisés par les acteurs du secteur.