Olivier Delamotte rejoint les équipes d’Athlon

Après avoir recruté Erwan Matte pour occuper le poste nouvellement créé de directeur des Nouvelles mobilités en mars 2022, puis promu Franck Llagostera au siège de directeur commercial et marketing ainsi que Aymeric Noizet aux fonctions de directeur des opérations d’Athlon France en juillet dernier, le loueur procède à une nouvelle nomination au sein de son équipe de direction. Comme annoncé sur les réseaux sociaux, Olivier Delamotte devient en effet responsable grands comptes nationaux du loueur LLD, après plus de deux ans à occuper la même mission de key account manager loueurs LLD chez Euromaster France.

>> À LIRE AUSSI : Athlon poursuit le recrutement de son top management

Diplômé de l’ICD Business School, Olivier Delamotte a débuté sa carrière chez Diac Location avant d’être embauché en qualité de conseiller commercial chez ALD Automotive. Une expérience professionnelle déterminante dans le domaine de la LLD durant laquelle l’homme a dû endosser la gestion d'un portefeuille de clients PME. Fort de cette activité, Olivier Delamotte a ensuite travaillé pour ING Car Lease et GE Capital avant de devenir responsable grands comptes pour Arval et BNP Paribas Leasing Solutions. Depuis février 2020, il occupait un poste équivalent au sein de l’une des entreprises leader de l’entretien de flotte, Euromaster France. Dorénavant nommé responsable grands comptes nationaux d’Athlon, Olivier Delamotte aura pour mission d’accompagner l’optimisation des parcs automobiles les plus importants, à savoir ceux comptant plus 500 véhicules.