Olivier Poncelet nouveau délégué général de l’Union TLF

Olivier Poncelet est nommé délégué général de l’Union TLF. Il succède à Alexis Degouy qui a rejoint Interfel en tant que directeur général délégué. Olivier Poncelet a travaillé durant 8 ans au sein des Acteurs de la Compétence (ex Fédération de la Formation Professionnelle) dont il était depuis juin 2018 le délégué général. Diplômé de Sciences Po Paris, il avait préalablement occupé des fonctions en institut de sondages, en cabinet ministériel, et en administration. Olivier Poncelet animera une équipe d’une trentaine d’experts dans les métiers de la route, de la logistique, du ferroviaire, du fluvial, de la commission de transport aérien et maritime ainsi que des affaires sociales.

Nancy Noël, déléguée générale adjointe en charge des affaires sociales, assure l’intérim du poste jusqu’à l’arrivée d’Olivier le 19 avril prochain.

La mission d’Olivier Poncelet sera de poursuivre les missions de l’Union TLF (décarbonation du transport, massification des flux, développement de plateformes logistiques, attractivité des métiers et renforcement de la compétitivité) comprenant plus de 1 750 entreprises présentes sur tous les segments de la chaîne logistique et plus de 188 000 collaborateurs.

Pour rappel, l’Union TLF est présidée par Eric Hémar, président d’ID Logistics, accompagné de deux vice-présidents, Joël Glusman, président de Crystal Group et de TLF Overseas et de Jean-Pierre Sancier, président du Comité National Routier (CNR).