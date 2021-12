Omia connecte ses équipements

Le fabricant fançais de cabines de peinture et d’aires de réparation rapide propose sur le marché sa technologie « Connectée » appliquée au modèle Luxia 700S, Full Repair et Twin Repair.

Grâce à la mise en place de cette connectivité sur ses équipements, Omia apporte à ses clients carrossiers une solution simple d’utilisation pour analyser finement les performances de leurs gros matériels et ainsi permettre d’améliorer leur outil de production. Cette nouvelle fonctionnalité va leur donner le loisir d’étudier le fonctionnement de leurs installations, d’optimiser leur temps d’occupation avec pour objectif final d’améliorer leur productivité.

Un automate programmable positionné dans l’armoire électrique de la cabine ou de la cellule, enregistre et envoie toutes les données numériques sur un serveur du fabricant par le biais de la technologie 4G. Ce serveur va ensuite analyser ces données client et les restituer sous forme de graphiques disponibles sur une plateforme en ligne sécurisée.

Taux d’utilisation de l’équipement, détails des différentes phases, historique des consignes de températures utilisées sur l’ensemble des phases, consommation d’énergie (gaz et électricité) par phase, par véhicule et par période sont les principales données scrutées puis restituées sous forme de graphiques disponibles et accessibles sur un espace personnalisé pour le client. A noter que le suivi du niveau de colmatation des filtres en vue de leur remplacement est également intégré dans ces données mémorisées du fonctionnement de l’équipement connecté.

Notons également que la division « Services » d’Omia a accès à cet espace de datas mémorisées pour pouvoir analyser à distance et établir un diagnostic, dans le cas d’un défaut constaté, par exemple. Les techniciens de la marque peuvent ainsi prendre la main sur l'automate pour procéder, au besoin, à la correction d’un défaut ou réaliser une mise à jour des paramétrages. De plus, si un carrossier possède plusieurs cabines, toutes les cabines sont reliées de façon filaire à un routeur qui centralisera les données et les enverra au serveur par la technologie 4G.