« On a peut-être enterré un peu vite les salons automobiles », avance Stéphane Magnin (Suzuki)

Auto Infos : A vos yeux, faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein pour Suzuki depuis le début de l’année 2023 ?

Stéphane Magnin : Le verre est à moitié plein, c’est clair, car nous nous orientons vers un exercice plein entre 24 000 et 25 000 ventes de véhicules neufs. C’est satisfaisant car 2023 fait suite à deux années difficiles, placée sous le signe de la pénurie des composants électroniques, qui venait parasiter la production, et de lourds problèmes de logistique, pour les bateaux comme les camions. Nous savions que notre portefeuille s’étoffait et nous le mesurons encore aujourd’hui, avec 9 000 véhicules en portefeuille. Il faut relever qu’avec le concours de notre partenaire TEA (groupe GCA), nous avons réussi à défaire des nœuds, notamment en Rhône-Alpes ou dans le Sud-Ouest qui étaient des zones vraiment bloquées. Cela a naturellement un coût, mais apporte des solutions.

AI : Ne constatez-vous pas cependant une contraction de la demande, avec des clients plus attentistes face à la hausse marquée du coût de la vie notamment ?

SM : Nous observons effectivement un recul de la demande. Ce n’était pas le cas au premier semestre, mais depuis le mois de juin, nos commandes sont orientées à la baisse de 10 %. Cela ne sera véritablement visible qu’au premier ou au deuxième trimestre 2024 par rapport à l’effet portefeuille que nous évoquions. Le phénomène s’explique facilement à l’aune des tensions sur le pouvoir d’achat et de l’inflation.

« Les clients automobiles sont un peu déboussolés par la transition énergétique »

AI : Qu’attendez-vous d’un salon comme Lyon qui semble avoir trouvé la bonne formule ?

SM : Au-delà du commerce, le salon de Lyon étant connu comme un salon de ventes, c’est une très bonne occasion de rencontrer des clients et des prospects avec beaucoup de proximité et avec nos partenaires concessionnaires. Nous échangeons aussi avec de nombreux acteurs de la profession, ce qui est toujours précieux et instructif dans des moments troublés. D’ailleurs, on a peut-être enterré un peu vite les salons automobiles. Ici, il y a du monde, un certain enthousiasme même. Pourtant, on sait le marché instable et les clients un peu déboussolés par la transition énergétique.

AI : Des clients plus enclins à reporter leur acte d’achat, n’est-ce pas ?

SM : Il y a beaucoup d’interrogations autour des technologies électrifiées et du véhicule 100 % électrique en particulier. Est-ce vraiment le bon choix ? Y compris pour l’environnement… Les ZFE et certains messages politiques ajoutent aussi de la confusion. Actuellement, notre offre hybride propose une intéressante zone de transition, ce qui se vérifie d’ailleurs à l’échelle du marché français dans son ensemble, mais nous annonçons aussi, au niveau du groupe, un investissement colossal sur l’électrification totale. C’est le sens de l’histoire.

AI : Quels sont les modèles qui portent vos ventes actuellement ?

SM : La Swift reste bien entendu notre best-seller. Pour compléter le podium, la Vitara et l’Ignis sont au coude-à-coude. L’Ignis plaît beaucoup à des clients plutôt âgés et se vend à un prix moyen élevé. Ces trois modèles représentent environ 60 % de nos volumes.

Les chiffres clés de Suzuki en France (8 mois 2023)

15 211 immatriculations (+ 27 %)

dont 13 362 immatriculations VP (+ 25,5 %)

dont 1 859 immatriculations VU (+ 46,1 %)

Part de marché VP France : 1,18 %

Part des ventes à clients particuliers : 62 %

Ventilation des ventes VP de Suzuki France par modèle (8 mois 2023)

Modèle Immatriculations 8 mois 2023 Evo vs 8 mois 2022 Swift 6 019 + 25 % Vitara 2 651 + 25 % Ignis 2 627 + 22 % S-Cross 1 604 + 49 % Swace 273 -1 % Across 187 -18 % Total 13 362 + 25,2 %

Podium des ventes VU de Suzuki France (8 mois 2023)

Modèle Immatriculations 8 mois 2023 Evo vs 8 mois 2022 Jimny 1 728 + 48 % Ignis 69 -9,2 % Swift 23 + 130 %

La formidable réussite du Jimny ne se dément pas ! Victime de son succès, il n’est d’ailleurs plus disponible à la commande, afin de respecter des délais de livraison raisonnables.