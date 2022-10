« On espère que le rétrofit entre dans le cadre du leasing social », confie Stéphane Wimez, co-président de l'AIRe

Le rétrofit électrique était à l'honneur lors de la 89e édition du Mondial de l'Automobile. Plusieurs acteurs du secteur étaient présents sur l'événement parisien et exposaient leurs véhicules modifiés. C'était notamment le cas de REV Mobilites, Transition One ou encore de TOLV (ex-Phoenix Mobility). Plusieurs annonces concernant l'avenir de cette filière ont d'ailleurs été faites : reconnaissance par Mobilians, plan d'investissement de l'État, ... : retour avec Stéphane Wimez, co-président de l'Association des acteurs de l'industrie du rétrofit électrique (AIRe) sur cette riche actualité.

L'Automobile & L'Entreprise : Le rétrofit électrique constitue désormais la 20e branche métier de Mobilians. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Stéphane Wimez (co-président de l'AIRe) : Il s'agit de l'aboutissement d'une logique. Mobilians représente l'aval de la filière automobile française, et notamment, les acteurs de la distribution et de l'entretien. Le rétrofit est également une activité à deux têtes : il y a la conception et l'installation. Il est donc logique et naturel qu'il y ait un rapprochement si l'on veut faire du rétrofit une réalité naturelle pour les Français.

>> À LIRE AUSSI : Le rétrofit devient la vingtième branche métiers de Mobilians

L'Automobile & L'Entreprise : Est-ce que cela veut dire que l'Association des acteurs de l'industrie du rétrofit électrique (AIRe) que vous co-présidez avec Aymeric Libeau (Transition One) a vocation à disparaître ?

Stéphane Wimez : Non, pas du tout. On tient aussi à notre indépendance. Il y a une réelle volonté de Francis Bartholomé et de Xavier Horent de nous accueillir tels que nous sommes.

L'Automobile & L'Entreprise : À qui doit s'adresser le rétrofit : les particuliers ou les professionnels ?

Stéphane Wimez : Il y a une vraie vision concernant les clients particuliers. On espère d'ailleurs que le rétrofit électrique entre dans le cadre du leasing social porté par les autorités ainsi que dans le périmètre du prêt à taux zéro spécial mobilités (PTZ-m) qui va être mis en place pour accompagner le déploiement des zones à faibles émissions (ZFE). Il y a un vrai changement des mentalités chez les automobilistes et plus largement les Français qui se demandent pourquoi ne pas donner une seconde vie à un véhicule plutôt que de s'en séparer.