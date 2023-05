On sait désormais à quel point la recharge rapide dégrade la batterie d'un véhicule électrique

Alors que dans la course à l'autonomie des véhicules électriques, le potentiel de la recharge rapide apparaît prépondérant, la start-up autrichienne spécialisée dans les analyses et outils de diagnostic des batteries, Aviloo, vient de confirmer les hypothèses de nombreux conducteurs : le chargement rapide accélère le vieillissement des batteries, et ce dès la première charge.

Aviloo Battery Diagnostics a analysé la corrélation entre l'état de santé des batteries de traction des voitures électriques et leurs taux de charge rapide. L'enquête, menée sur 160 modèles de marques différentes pendant trois ans, a démontré que la chaleur produite par la borne de recharge rapide détériore les composants des cellules. Les résultats publiés par la jeune pousse montrent ainsi que, comparée à des véhicules qui n'ont pas de fonction « charge rapide », la santé des batteries des véhicules étudiés diminue de

17 % environ pour un kilométrage compris entre 180 000 et 200 000 kilomètres.

7,5 % sur un autre échantillon au kilométrage compris entre 80 000 et 100 000 km.

« Les deux analyses confirment donc une tendance significative à la diminution de la santé de la batterie avec un kilométrage croissant et une part plus importante de charge rapide, conclut la start-up. En particulier, la charge rapide permanente signifie qu'un doublement du kilométrage peut entraîner un doublement de la dégradation. Si un véhicule est exclusivement rechargé en mode rapide, le vieillissement supplémentaire causé par ces charges rapides est d'environ 7,5 % après 100 km, alors qu'il est déjà d'environ 17 % après 200 km », approfondissent les auteurs.

Santé de la batterie et valeur résiduelle

On considère qu’une borne de recharge est rapide à partir de 43 kW de puissance, mais certaines peuvent aujourd'hui performer jusqu’à 360 kW. Bien que des systèmes de régulation soient intégrés aux bornes comme aux véhicules, la chaleur générée endommage les batteries à long terme. Face à ce constat, François Gatineau, président du cabinet de conseils en électromobilité Mobileese, précise qu’il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans la recharge d’un véhicule électrique. « La batterie d’une voiture électrique est un ensemble chimique complexe avec, pour première donnée, l’état des cellules qui sont de petites piles composant le pack. Avec la succession de recharge rapide, elles sont très sollicitées et se détériorent progressivement. Mais la recharge d’une voiture doit également prendre en compte les variations de température, extérieure comme intérieure, ainsi que le degré d’humidité. Il est essentiel qu’un certain nombre d’informations sur la santé de la batterie permettant d’en calculer la valeur résiduelle soient disponibles : le "SoH" (State of Health), le nombre de cycles de charge/décharge, l’année de fabrication de la batterie », estime l'expert.