One-Too connecte la clé dynamométrique

Respecter les forces et les angles de serrage de certains organes mécaniques est parfois un impératif au risque d'une casse. Pour faciliter le bon respect des règles, One-Too a mis au point une clé dynamométrique électronique pouvant être connectée au wifi pour tracer les opérations.

La clé Moment Alpha de One-Too est une clé dynamométrique électronique permettant de mesurer, avec une précision de 1 %, le couple sur une plage de 0.5 à 1000 Nm et l’angle des serrages avec un même outil. Elle propose quatre stratégies de serrage : couple seul, contrôle du couple avec surveillance de l’angle, contrôle de l’angle avec surveillance du couple, couple de trainée.

Cette clé électronique est communicante et compatible usine 4.0. Elle offre une grande liberté d’utilisation, notamment grâce à sa connectivité wifi 2.4 ou 5 GHz. Il est possible de récupérer les données sous forme de tracés. La clé est vendue avec une série d’accessoires interchangeables avec détection automatique (rallonges et cliquets). L’emmanchement est de 9x12 mm avec sortie 1/2 pouce. Elle possède un mode tournevis.

Pour permettre ses réglages, la clé est dotée d’un écran de contrôle associé un bouton joystick. S’ajoutent un bargraphe à 8 leds 3 couleurs, un vibreur et un avertisseur sonore. Son autonomie est donnée jusqu’à 6 h pour un temps de recharge de 2 h. Le poids est de 650 grammes pour une longueur de 25 cm et un diamètre de 4 cm. FC