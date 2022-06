Après Caen, Rouen, Le Havre, Lille, Rungis, Avignon, Bordeaux ou encore Lyon, Oofrais s’implante à Strasbourg. « S’inscrivant dans la stratégie de maillage territorial de Sofrilog, cette nouvelle implantation à Strasbourg résulte d’un projet commun entre Oofrais et Sofrilog Transmport. Elle s’appuie sur la combinaison des livraisons en poids lourds et en véhicules légers », précise un communiqué.

L’ouverture de cette nouvelle plateforme s’inscrit dans l’accompagnement de Foreiza, un distributeur alimentaire spécialiste du snacking, qui est déjà livré par Sofrilog pour la ville de Lille.

Un premier objectif de 60 livraisons par jour avec quatre véhicules

Dans le détail, le site de cross-docking Sofrilog-Oofrais est situé au MIN (Marché d’intérêt national) de Strasbourg à 500 mètres de l’hypercentre et permet le stockage et la préparation de commandes en proximité en sec, frais et surgelé. Le dispositif intègre notamment 150 m² de zone de stockage sous température dirigée. Le schéma prévisionnel d’activité table sur 60 livraisons par jour, via trois poids lourds Sofrilog et un véhicule léger Oofrais, une flotte appelée à s’étoffer. Cette activité va correspondre à l’embauche de cinq collaborateurs, dont quatre conducteurs.

Fort d’une croissance annuelle soutenue, de l’ordre de 15 %, Oofrais étudie d’autres pistes d’expansion en France, notamment une neuvième plateforme à Toulouse d’ici à 2023.