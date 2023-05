OPCO Mobilités de retour sur Twitch !

A la suite du succès des deux années précédentes, OPCO Mobilités s’associe de nouveau à l’émission Let’s Go ! pour valoriser les métiers de la mobilité. Les cinq émissions programmées sont diffusées depuis le 15 mai, le lundi de 16h à 18h. Le reportage consacré aux services de l’automobile sera accessible le 29 mai prochain sur la chaine Le Stream (https://www.twitch.tv/lestream).

Via des reportages en situation, l’émission part à la découverte des métiers emblématiques des branches professionnelles (associées à l’automobile, aux transports, aux services et à la logistique), avec un focus attendu sur la carrosserie. Pour cette nouvelle saison, OPCO Mobilités a fait évoluer son dispositif en invitant sur le plateau de l’émission des représentants des secteurs de la mobilité afin d’aborder les sujets et les problématiques de demain. Let’s go !