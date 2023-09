Formation : OPCO Mobilités reçoit une dotation de 18 millions d’euros

Dans le cadre du programme Fonds National de l'Emploi mis en place par le ministère du travail, l’OPCO Mobilité, opérateur de compétences en charge de la formation et la transition professionnelle des métiers de la Mobilité, a perçu un fonds de 18 millions d’euros. Une importante somme d’argent qui doit financer la formation des salariés dans un contexte marqué par des transitions et mutations économiques. Le projet vise principalement des actions autour de l'accompagnement à la transition énergétique.

« Les évolutions de l’écosystème de la mobilité impliquent un accompagnement massif des entreprises dans la transition énergétique qui doivent disposer des compétences pour la vente, la conduite et la maintenance des modes de transport routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux » commente l’opérateur.

Dans cet objectif, OPCO Mobilités, , met en œuvre un Plan d’action « Transition énergétique » avec 6 métiers ciblés en priorité : la maintenance des véhicules, les professionnels de la conduite, les fonctions commerciales pour la vente des véhicules (pourra être également visée la possibilité de vente des prestations de transport), les métiers du cycle, la logistique et l'encadrement « qui doit faire des choix d'orientation stratégique concernant les équipements, et l'économie d'énergie, et accompagner les équipes dans ces nouvelles méthodes de fonctionnement » commente l’OPCO.

Répondre aux besoins des Jeux Olympiques

Parallèlement à ce premier programme, OPCO Mobilités met en œuvre un plan d'action « Grands Evénements » dont l’objectif est de former les salariés pour l'organisation des transports de personnes et de marchandises en lien avec les grands événements. Ainsi, par exemple, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les besoins de personnes à former pour assurer les déplacements sont estimés à 12 000.

Les équipes du service de proximité des délégations régionales d’OPCO Mobilités, se tiennent à la disposition des entreprises de la mobilité, qui ont un projet de formation à destination de leurs salariés s’inscrivant dans le champ de la transition écologique et énergétique ou le soutien aux grands évènements, afin de leur apporter un accompagnement personnalisé dans sa mise en œuvre

Avec un budget de plus de 1,3 milliard d’euros, OPCO Mobilités agit auprès de 140 000 entreprises (issues de 17 branches professionnelles), 1,67 million de salariés et 90 000 alternants.