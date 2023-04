Opco Mobilités renouvelle sa campagne de promotion des métiers de la mobilité

Du 17 au 30 avril, l'Opco Mobilités met en avant les différents métiers de l'automobile, de la logistique, des services et des transports dans une campagne diffusée dans la presse quotidienne régionale, à la radio et en digital. Intitulée « Ça tombe sous le sens ! », la promotion reprend l'identité visuelle de la précédente campagne de 2022, notamment le mot sens présent dans l'accroche « Donner un sens à votre avenir avec les métiers de la mobilité. » La campagne a toujours pour ambition de mettre en valeur les métiers qui recrutent et de toucher les jeunes de 18 à 30 ans, les adultes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi, ainsi que les prescripteurs, parents ou conseillers d'orientation.

Un site dédié et étoffé

L'Opco Mobilités a choisi une approche multicanal pour sa campagne de deux semaines :

La presse écrite : une pub d'un quart de page diffusée dans les principaux titres régionaux ;

La radio, avec deux spots de 20 secondes sur les ondes de RTL, Skyrock, RTL2 et Fun Radio ;

Le digital, notamment sur les sites de MyTF1 et de l'Étudiant, ainsi que sur les réseaux sociaux.

De plus, une émission spéciale dédiée aux métiers de la mobilité sera diffusée sur le compte YouTube de Skyrock à partir du 24 avril et animé par M'Rik.

Comme lors de la précédente campagne, le site dédié jebougemonavenir présente les quatre grands secteurs de la mobilité, les formations et notamment l'alternance, ainsi que les enjeux des métiers de la mobilité.