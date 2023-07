Opco Mobilités boucle son premier mandat avec succès

Au total ce sont plus de 1,6 million de stagiaires salariés, alternants ou demandeurs d’emploi qui ont bénéficié d’une prise en charge d’Opco Mobilités depuis 2019 avec une croissance de l’ordre de 25 % de l’activité. Au cours de ces quatre années, les actions de promotion des métiers ont été amplifiées avec la création des « Villages de la mobilité », l’ouverture du site des métiers de la mobilité, les campagnes media d’envergure nationale « je bouge mon avenir ». L’information des entreprises a été structurée autour des newsletters, des rencontres territoriales collectives et de 25 000 rendez-vous individuels assurés chaque année. Les études et analyses prospectives ont été renforcées et l’Espace Observatoires propose désormais un accès en ligne et gratuit à cette ressource.

En 2022, les actions menées par l’opérateur font état de 462 488 (+ 5,56 %) stagiaires tous dispositifs confondus en formation, représentant 317 339 personnes ayant bénéficié au moins d’une action de formation dont 237 646 salariés (+7,68%), 62 123 nouveaux apprentis et 9 276 contrats de professionnalisation (+7%), 4 156 tuteurs et maîtres d’apprentissage (+30%) et 4 138 demandeurs d’emploi (+5,84%). Pour les entreprises ce sont 52 082 d’entres elles qui ont été bénéficiaires d’au moins une action financée (+ 4 %), soit 60% des entreprises relevant d’Opco Mobilités en 2022. Cette même année, 1 135 diagnostics et accompagnements GEPP des entreprises de – 300 salariés (+ 20.11 %) pour un total de 4 562 jours d’accompagnement des entreprises de la mobilité ont été constatés.

Enfin, le total des engagements financiers au titre de l’année 2022 s’élève à 1,3 milliard d’euros, soit une augmentation de 11,97 % par rapport à 2021.

« La croissance de notre activité depuis les trois dernières années est remarquable. Il faut noter qu’elle est générale et que notre Opco poursuit un développement équilibré entre l’alternance et la formation des salariés. Les contributions volontaires de branches et d’entreprises sont aussi en croissance pour atteindre un montant de l’ordre de 150 M€ pour la formation des salariés. Ceci est le signe d’un investissement important dans les compétences par les branches et les entreprises mais aussi du haut niveau de service proposé par l’OPCO, dont les valeurs de qualité, service, performance et proximité guident l’action. » se rejouit Patrice Omnes, directeur général d’Opco Mobilités.