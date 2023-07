Opel commercialise la Corsa restylée à partir de 19 200 euros

L'Opel Corsa "phase 2" est disponible à la commande. Quelques semaines après avoir présenté le restylage de sa citadine, le constructeur allemand procède à la commercialisation du modèle revu et corrigé. Et c'est une offre allégée qui est proposée aux clients puisque le modèle est désormais décliné « en sept versions seulement », précise la marque.

Plus concrètement, la gamme s'organise autour de deux finitions : Corsa et GS, au design plus travaillé.

Trois motorisations thermiques sont proposés : les 1.2 l 75 ch et 1.2 l Turbo 100 ch et 1.2 l Turbo 130 ch. L'Opel Corsa-e, zéro émission, peut recevoir deux motorisations électriques l'une développant 100 kW (136 ch) et associée à une batterie de 50 kWh permettant de parcourir jusqu'à 359 kilomètres et l'autre 115 kW (156 ch) couplée à une batterie de 54 kWh portant le rayon d'action du véhicule à 402 kilomètres.

Quels tarifs pour l'Opel Corsa-e , 100 % électrique ?

En thermique, les tarifs de la nouvelle Opel Corsa débutent à 19 200 euros et culminent à 26 000 euros. En électrique, la citadine est facturée entre 36 050 et 37 600 euros, hors bonus écologique.