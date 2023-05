Opel Corsa et Corsa-e restylées : design, autonomie... elles changent tout !

Nouveau look et mise à jour technologique sont au programme du restylage de l'Opel Corsa et de sa variante 100 % électrique, la Corsa-e. La gamme doit également prochainement s'étoffer d'une version hybride 48 volts.

Quatre ans après son lancement, la dernière génération de l'Opel Corsa se refait une beauté. Les designers de la marque allemande ont souhaité rendre la citadine du Blitz encore plus moderne et élégante. L’élément le plus frappant est l’arrivée de l'emblématique Vizor, la nouvelle face avant caractéristique de la marque. Le bandeau noir recouvre l’avant de la Corsa et intègre en un seul élément la calandre du véhicule, les phares à LED et au centre, le logo Opel à l’éclair. Selon le niveau de finition, le logo de la marque à l’avant et à l’arrière est présenté en noir ou en argent satiné mat. La partie arrière affirme aussi son aspect graphique : la plaque signalétique de la Corsa apparaît au centre du hayon.

Plus moderne, plus sûre

Grâce à de nombreuses nouveautés, l'intérieur de la Corsa bénéficie aussi d’une atmosphère modernisée. La planche de bord tout numérique – disponible en option – s’équipe d’un nouveau système d’infodivertissement. « La plateforme intégrée Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies dispose de capacités graphiques, multimédia, de vision par ordinateur et d’intelligence artificielle améliorées. Ainsi elle fournit un système de cockpit plus intégré, contextuel et sachant en permanence s’adapter, capable d’évoluer pour répondre aux préférences des passagers », explique Opel. Aussi, comme pour le développement de la dernière génération d’Astra, le principe « Detox to the max » a été appliqué : les affichages de l’écran tactile couleur de 10 pouces ont été rendus plus clairs, de sorte que toutes les informations importantes puissent être consultées en une fraction de seconde. En outre, le système de navigation offre des services connectés, la reconnaissance vocale « Hey Opel » et des mises à jour « over-the-air », ainsi qu'une connexion sans fil à Apple CarPlay et Android Auto. Enfin, avec ce restylage, la Corsa dispose de nombreux autres systèmes d’assistance, de la nouvelle caméra de recul panoramique haute résolution au régulateur de vitesse adaptatif, en passant par le limiteur de vitesse ou l’alerte de collision avant avec freinage d’urgence automatique et détection des piétons.

Montée en puissance de la Corsa-e et hybridation légère au menu

Pionnière dans l'électrification d'Opel, la Corsa-e franchit un nouveau cap en proposant plus de puissance, une batterie améliorée et une autonomie plus importante. Comme bon nombre de modèles 100 % électriques du groupe Stellantis, la citadine, qui avance une recharge rapide de 20 à 80 % de la batterie en 30 minutes, sera disponible en deux versions :

100 kW/136 ch et une autonomie jusqu’à 357 kilomètres,

115 kW/156 ch pour une autonomie atteignant 402 kilomètres.

D’autres nouveautés au sein de la gamme sont enfin attendues. Opel compte offrir pour la première fois la possibilité de disposer d’un moteur hybride avec un système 48 volts équipant ainsi les moteurs de 74 kW/100 ch et 100 kW/136 ch d’une nouvelle transmission automatique à double embrayage. Ces nouvelles versions de la Corsa viendront compléter la gamme, poursuivant ainsi de manière cohérente l’électrification de la marque. Notons que la grille de prix n'a pas encore été révélée.