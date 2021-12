Opel livre son premier Vivaro-e Hydrogen

La transition énergétique des véhicules utilitaires légers est une réalité. Notamment chez Stellantis. Après avoir présenté et commercialisé une gamme complète de VUL 100 % électriques (fougonnettes, fourgons moyens et grands fourgons), le groupe automobile franco-italo-américain a décidé l'an dernier de passer à l'étape d'après et de se lancer dans l'aventure du véhicule hydrogène. Du côté du constructeur allemand Opel, cette stratégie se caractérise par le lancement du Vivaro-e Hydrogen, dont le premier exemplaire sorti des chaînes de production vient d'être livré, en cette mi-décembre, au fabricant d'électroménager Miele. Désormais intégré à la flotte de l'entreprise, cet utilitaire à hydrogène évoluera tous les jours dans la région Rhin-Main, est-il précisé.

« Le nouveau Vivaro-e Hydrogen répond parfaitement aux exigences des clients flottes. Le fourgon à hydrogène est la solution idéale pour parcourir de longues distances sans émissions et pour transporter des charges importantes sans perdre de temps à recharger les batteries », a commenté Marcus Lott, responsable du développement chez Opel, en marge de la remise des clés. « Grâce à l’Opel Vivaro-e Hydrogen, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre offensive en matière de mobilité durable. Cette motorisation sophistiquée permet de profiter des avantages de la propulsion par pile à combustible à hydrogène en conservant la polyvalence et les possibilités de notre utilitaire léger le plus vendu », a abondé Uwe Hochgeschurtz, le nouveau P-DG du constructeur allemand.