Opel prédit son avenir avec le concept-car Experimental

Le constructeur à l’éclair fait dans le conceptuel avec son Opel Experimental. Annonçant « l’avenir de la marque » en termes de design avec des lignes droites et des éléments audacieux, ce véhicule n’existe encore qu’au travers de rares (et mystérieuses) photos.

Florian Huettl, CEO d’Opel, l’affirme sans détour : « l’Opel Experimental marque le début d’un nouveau chapitre pour notre marque. Elle a été dessinée dans le but de donner une vision tangible de la direction que prend Opel. »

Et c’est peu de dire que le Blitz regarde vers le futur, comme en témoignent les quelques images révélées de son concept-car bien nommé Opel Experimental, qui aura droit à sa première mondiale au salon IAA Mobility de Munich, qui se tiendra du 5 au 10 septembre 2023.

Aérodynamisme et Opel Compass en fil rouge

Si la sobriété et l’épure font toujours partie de la philosophie déployée par le constructeur allemand du groupe Stellantis, l’accent semble mis sur la dimension aérodynamique. Outre des jantes « à aubes » profilées, on croit en effet distinguer dans ce patchwork de composants des sièges ergonomiques et des formes géométriques, indices de modernité pour Opel qui propose un catalogue de produits de plus en plus anguleux. Une structure allant à l’essentiel qui donne à penser que ce principe s’inscrira aussi dans l’approche durable pour les matériaux utilisés, comme le confirme Opel.

L’autre point notable des clichés dévoilés s’incarne par la continuité du développement de l'Opel Compass. Jouant le rôle de boussole pour le design d’Opel, cette identité visuelle accueille un éclair illuminé au centre d’une nouvelle version de l’Opel Vizor. S’étirant sur toute la longueur de la calandre, ce motif se retrouve également à l’arrière du concept-car Experimental sous la figure d’une ligne rouge effilée, surlignant une surface de carrosserie dépourvue de tout superflue. La poupe fastback que l’on devine rappelle, quant à elle, le dessin esquissé sur le SUV-coupé électrique Manta prévu pour 2025. En somme, la décennie 2020 marque celle des innovations à la pelle pour Opel.