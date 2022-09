Opel ressuscite son appellation GSe

Opel puise dans son passé pour préparer son avenir avec le retour de l’appellation GSe. Jadis réservé aux versions sportives de ses modèles, ce label conservera cette vocation. Cependant, la nouvelle signification de ces trois lettres évolue, à l’image de la marque et de l’époque actuelle. « À l’avenir, le label GSe n’identifiera pas seulement des voitures dynamiques orientées vers encore plus de plaisir de conduire, mais signifiera également Grand Sport Electrique, en parfaite adéquation avec nos plans ambitieux visant à devenir une marque entièrement électrique », explique Florian Huettl, récent CEO d’Opel. Le temps du Grand Sport Injection (Grand Sport Einspritzung) s’efface donc au profit du Grand Sport Electric.

Futures versions spécifiques

Au-delà de ce changement d’époque, les futures versions GSe devraient se différencier des finitions classiques selon la marque. Opel promet en effet une allure plus sportive, des réglages de châssis plus dynamiques et une puissance en hausse. Le constructeur parle même d’une marque haut de gamme, sans doute à l’image de M pour BMW, AMG pour Mercedes ou plus récemment PSE pour Peugeot. Opel n’en dit pas plus sur les futurs modèles GSe mais rappelle la présentation récente du concept-car Manta GSe, inspiré de la Manta de 1970. La marque insiste sur son design, « qui correspond toujours parfaitement à la philosophie conceptuelle actuelle d’Opel ». Cependant, les temps actuels ne sont pas favorables aux coupés. Une future Manta GSe de série pourrait donc réapparaître sous la forme d’un SUV coupé, comme l’avait annoncé Michael Lohscheller, alors CEO d’Opel, en juillet 2021. La firme avait d’ailleurs présenté un concept-car de ce type baptisé Manta-e, promis pour une arrivée en série au milieu de la décennie. Une forme de carrosserie plus en phase avec les attentes des clients d’aujourd’hui.