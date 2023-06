Opel s’offre un nouveau Blitz

Ménage de printemps en plein été pour Opel. L’une des marques gagnantes dans la grande cousinade automobile de Stellantis dépoussière en effet son logo à l’éclair (ou Blitz en allemand). « Icône de la philosophie de notre design, affirmé et épuré, le nouveau "Blitz", incisif et fort, vient barrer l’anneau sur lequel il s’appuie, [lui] donnant à un aspect progressif et moderne » détaille Mark Adams, vice-président chargé du design du constructeur.

>> A LIRE AUSSI : Opel sous les sunlights de Stellantis

Séparée par un espace subtil, les deux branches horizontales symbolisent alors « non seulement notre engagement en faveur de la démocratisation de l’innovation et de la mobilité, mais traduit également notre volonté de devenir une marque 100% électrique en Europe d’ici 2028 » rappelle Florian Huettl, CEO d’Opel.

Au centre de la boussole Opel Compass

Comptant une quinzaine de modèles électrifiés dans sa gamme, Opel montre donc le cap de l’électromobilité avec ce nouveau logo. Celui-ci sera d’ailleurs placé au centre de la récente face avant imaginée par la marque, l’Opel Vizor, ainsi que de la boussole et épine dorsale des éléments de design frontaux qu’est l’Opel Compass.

Une intégration sobre qui sera présentée, autrement qu’en photo et vidéo, lors du prochain salon IAA Mobility, qui se tiendra du 5 au 10 septembre 2023 à Munich. Pour cause, « c’est l’un des salons automobiles majeurs et donc l’endroit idéal pour présenter fièrement notre nouveau "Blitz" à un large public international » déclare le CEO d’Opel, qui promet des surprises aux visiteurs. L’éclair coupé en deux, lui, se déploiera progressivement sur les modèles de série du constructeur allemand dès 2024.