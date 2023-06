Opel sous les sunlights de Stellantis

Traînant l’étiquette de marque moribonde et longtemps en panne d’idée, Opel a su se redresser et tirer profit des synergies au sein du groupe Stellantis. Au point que la marque « allemande » du groupe Stellantis, rachetée par Carlos Tavares en 2017, a laissé le rôle de mouton noir à Citroën.

Opel, dirigée par Florian Huettl, qui a succédé à Uwe Hochgeschurtz il y a un an, multiplie les annonces et entre dans un nouveau temps fort.

Opel sera la seule marque de Stellantis sur le salon automobile de Munich 2023

Du 5 au 10 septembre 2023, Opel sera la seule marque automobile du groupe à exposer au salon automobile de Munich, en Allemagne. Opel y présentera trois nouveautés : l’Astra Sport Tourer Electric, la citadine Corsa en version 100 % électrique, et un modèle défini comme un « manifeste suggestif », vraisemblablement un concept-car. Un show-car qui pourrait reprendre des traits du cousin Lancia Pu+Ra HPE récemment dévoilé ou poursuivre le teasing sur le retour de Manta. Le SUV Manta viendra remplacer l’Insignia, sortie du catalogue, en 2025.

Un restylage ambitieux pour l’Opel Corsa

L’Astra Sport Tourer Electric reprendra les bases techniques de la Peugeot e-308 SW 100 % électrique. L’Opel Corsa Electric s’offre un restylage avant la Peugeot e-208 et affiche un design beaucoup plus moderne et séduisant, à l’image de la face avant Opel Vizor et des grands écrans dans l’habitacle. La nouvelle Corsa conserve une version de 136 ch avec une batterie de 50 kWh, ce qui n’a pas été le cas du Peugeot e-2008, et s’assure ainsi une entrée de gamme accessible. L’Opel Corsa Electric va aussi bénéficier de la nouvelle batterie et du nouveau moteur électrique de Stellantis, gagnant en capacité et passant le cap des 400 km d’autonomie.

L’Opel Crossland passe à l’électrique

Opel poursuit donc sa stratégie d’électrification et proposera « une version électrique de chaque modèle en 2024 ». Ainsi, le successeur du SUV urbain Opel Crossland sera proposé avec une motorisation 100 % électrique en 2024. « Avec le successeur du Crossland, nous proposerons le plaisir de la conduite 100 % électrique sur toute notre gamme et nous permettrons à nos clients de profiter d’une mobilité sans émissions locales avec chacun de nos modèles », souligne Florian Huettl, le patron d’Opel.

Ouverture des commandes pour l’Astra Electric

L’offre électrique d’Opel comprend déjà la Rocks Electric, dérivé de l’AMI, la Corsa, le Mokka, sans oublier le Combo-e Life ou le Zafira-e Life. On peut y ajouter la nouvelle Astra Electric, dont les commandes viennent d’être ouvertes en Allemagne, et le successeur 100 % électrique du SUV Grandland, programmé en 2024. Sans oublier la gamme utilitaire d’Opel (Rocks Electric Kargo, Combo-e, Vivaro-e et Movano-e).

Le label GSe d’Opel tire profit de la solidité des hybrides rechargeables sur le marché

Avec la griffe GSe, Opel propose aussi des modèles hautes performances, Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe et Grandland GSe, en exploitant le potentiel de la technologie hybride rechargeable (PHEV). Alors que beaucoup d’experts annonçaient leur déclin, les voitures hybrides rechargeables maintiennent leurs parts de marché en Europe, notamment en France (8,6 % de part sur les cinq premiers mois de 2023). Opel va aussi exploiter l’hybridation 48V, notamment sur la Corsa, et explore le potentiel de l’hydrogène avec le Vivaro-e Hydrogen et un gros fourgon à pile à combustible attendu pour 2024.

Opel dans le haut du panier des marques de Stellantis

« Opel proposera 15 modèles électrifiés d’ici à la fin de l’année et la marque au Blitz s’est engagée à proposer en Europe un portefeuille de produits 100 % électriques d’ici à 2028 », rappelle un porte-parole. Au niveau de la création de valeur, Igor Dumas, directeur d’Opel France, nous confiait récemment : « La MBA VN d’Opel est dans le haut du panier des marques de Stellantis ».