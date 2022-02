Opel travaille sur un nouvel éclairage pour ses futurs véhicules

Cette coopération s’inscrit dans le cadre du réseau international de recherche monté par Stellantis avec des universités réputées. Les 15 « OpenLabs » déjà ouverts travaillent à faire progresser les connaissances, qui seront ensuite exploitées dans les équipements technologiques des futures générations de véhicules de série. Le partenariat stratégique avec TU Darmstadt, le premier OpenLab de Stellantis en Allemagne, permettra d’aboutir à une nouvelle ère dans le domaine des technologies d’éclairage.

La recherche financée comprendra un système de phares et de feux arrière intelligents et auto-adaptatifs, capables de s’adapter à l’environnement et à la situation du trafic ainsi qu’à d’autres facteurs. Les premiers tests avec un prototype sont prévus dès la fin de cette année. « Nous voulons révolutionner l’éclairage automobile avec cette technologie et accompagner le développement à toutes les étapes, de la recherche aux prototypes et aux tests jusqu’au produit fini » explique Tran Quoc Khanh, chef du département des systèmes d’éclairage adaptatifs et du traitement visuel de TU Darmstadt.

Pour les deux partenaires, le nouvel Open Lab est situation gagnant-gagnant : Stellantis peut s’appuyer sur l’expertise du TU Darmstadt et va pouvoir exploiter les résultats de ses recherches dans les systèmes de véhicules. Quant aux doctorants de TU, ils vont pouvoir utiliser l’infrastructure technique du constructeur automobile pour tester leurs développements sur le terrain. Les premiers véhicules équipés de cette technologie d’éclairage devraient être visibles sur les routes d’ici 2028.