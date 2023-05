Opération camouflage pour le Peugeot 3008

En amont de la révélation du nouveau Peugeot 3008 qui aura lieu en septembre 2023, des prototypes camouflés circuleront cet été sur les routes d’Europe pour finaliser les dernières mises au point. À cette occasion, la marque au lion lance une opération sur les réseaux sociaux pour permettre au public de choisir le design des camouflages qu’utilisera ce nouveau modèle. « Le camouflage est une phase essentielle de la vie d’un produit automobile. Son unique objectif est de dissimuler la carrosserie du véhicule et d’en préserver la confidentialité avant son lancement. Peugeot casse les codes pour faire de cette étape clé un outil de communication en proposant pour la première fois au grand public de participer activement au choix des camouflages de son futur 3008 », explique la marque au lion dans un communiqué.

Ainsi, depuis le 15 mai et ce jusqu’au 31 mai, le public peut choisir son ou ses camouflages préférés parmi dix propositions conçues par les designers. Pour cela, il leur suffit de voter sur les réseaux sociaux de la marque : Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Les six camouflages qui recevront le plus de votes seront fabriqués courant juin et viendront recouvrir les nouveaux Peugeot 3008 qui participeront cet été aux essais de mise au point sur route ouverte.

Puis, dans un second temps, entre les 1er juillet et 15 août prochains, Peugeot invite ses fans à photographier chacun des véhicules en circulation qu'ils croiseront et à poster l’image sur les comptes Peugeot avec le hashtag #CAMOCATCH. Une sélection de participants qui auront publié les meilleurs clichés de ce tout nouveau véhicule camouflé seront conviés à venir l’essayer en avant-première début 2024.