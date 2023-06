Opération Coupe du monde de rugby chez Flauraud

Le distributeur Flauraud et ses 20 magasins ont lancé une série de rencontres entre professionnels pour partager la passion du ballon ovale et pour célébrer l'approche imminente de la Coupe du monde de rugby qui se tiendra en France en septembre.

Chez Flauraud on aime le rugby et on le fait savoir. Profitant de l'organisation de la prochaine Coupe du monde de rugby en France à la rentrée, le distributeur saisit cette opportunité pour organiser une série d'événements spécialement dédiés aux professionnels avec l'opération Reparateur World Cup.

Depuis le 1er juin et jusqu'au 6 juillet, les magasins Flauraud accueillent des rendez-vous conviviaux en soirée. Ces événements sont agrémentés d'animations digitales et de promotions attrayantes. Chaque jeudi, trois des 20 magasins du distributeur se prêtent au jeu et ouvrent leurs portes. Bien que ces soirées se déroulent dans une atmosphère détendue, elles n'en demeurent pas moins riches en expertise. Les professionnels invités ont l'opportunité d'assister à des démonstrations de matériel, de découvrir de nouveaux services et équipements.

Des places à gagner pour assister aux matchs

Les réparateurs auront la chance de participer à un tirage au sort pour gagner des places afin d'assister à certains matchs de rugby de la Coupe du monde. Une vingtaine de places en mode VIP sont à gagner. Parallèlement, Flauraud a également lancé un jeu de pronostics dédié aux acheteurs en ligne, clients du catalogue Mecasystems, qui représente désormais 50 % des commandes. Cette initiative entièrement numérique permettra aux passionnés de rugby de tenter leur chance pour remporter de nombreux cadeaux.

« La proximité client est une des valeurs fondamentales de Flauraud. C’est cette proximité qui nous permet de comprendre et de mesurer les besoins et les attentes de nos clients pour leur apporter la meilleure réponse possible, tant sur le plan de l’offre que du service », explique Stéphane Drouillard, directeur général de Flauraud.