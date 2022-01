Opération recentrage pour Actia

Actia Group vient d’officialiser l’étude de projets structurels de cession d’actifs non stratégiques, afin de renforcer sa structure financière et de pérenniser ses perspectives de croissance.

Spécialiste des solutions électroniques dans les domaines des transports, de l’aérospatial et de l’énergie, le groupe Actia, dirigé par Jean-Louis Pech, annonce qu’il envisage de céder des activités non essentielles. Cette action vise à sécuriser sa forte croissance attendue pour les prochaines années, avec un carnet de commandes, permettant de viser, à une échéance de 4 ans, un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros, contre 460 millions d’euros en 2021, et 438,5 millions d’euros en 2020, malgré la crise sanitaire et la pénurie des composants électroniques.

Des finances remises au carré

Toujours dans une optique de renforcement financier, Actia a sécurisé ses ressources financières via l'obtention de 100% des PGE demandés en 2021, soit 50,7 millions d'euros, après les 41,4 millions d'euros mis en place en 2020. « De plus, dans l’hypothèse où certains covenants ne seraient pas respectés au 31 décembre 2021, ratios non encore établis à ce jour, Actia a obtenu en décembre de l’ensemble de ses partenaires bancaires concernés (moins de 20% de la dette totale) les dispenses d’application des covenants », ajoute un porte-parole du groupe.

Les places de marché ont accueilli cette annonce avec enthousiasme, le titre Actia affichant la plus forte hausse (+ de 11%) du SRD à la mi-séance du lundi 17 janvier 2022. Le groupe dévoilera son chiffre d’affaires (T4 2021 et FY2021) le 22 février 2022. On peut rappeler qu’il affichait un ratio d'endettement sur fonds propres de 117,3% à fin juin 2021.