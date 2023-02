Opisto accélère son développement

En 2022, Opisto a constaté une croissance de 37 % du chiffre d’affaires généré pour ses centres VHU partenaires. Son chiffre d'affaires a progressé de 27 % par rapport à 2021, à 5,4 millions d'euros. En tout, les marketplaces opisto.fr et opisto.pro ont vendu près de 500 000 pièces. Dans le détail, le site dédié aux particuliers voit sa fréquentation augmenter de plus de 87,5 %, et celui dédié aux professionnels enregistre une croissance de 57 %. Le nombre de pièces automatisées a également augmenté, passant de 12 en 2019 à 17 en 2022, soit 9,5 millions de pièces au total. Par ailleurs, l'année 2022 marque l'instauration de la recherche par immatriculation, mais aussi la signature de six nouveaux partenariats auprès de réseaux de réparateurs et de cabinets d'expertise. « Nous sommes fiers d’accompagner chaque jour nos clients dans le développement de leur activité. Grâce à l’apport d’affaires généré par les plateformes Opisto et les plateformes partenaires, certains démolisseurs ont vu l’apport d’affaires généré par la vente en ligne doubler en seulement 1 an. Ces centres grandissent, se structurent, recrutent, et nous sommes ravis de contribuer à notre échelle à leur réussite », précise Laurent Assis-Arantes, co-fondateur d’Opisto.

En 2023, Opisto annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité sur l’application mobile Opisto 360 qui entend faciliter l’expertise en identifiant quelles pièces sont susceptibles de se vendre rapidement et répondent le plus à la demande des visiteurs. L'objectif pour 2023 est également d'accélérer son développement e-commerce et d'accompagner toujours plus les centres VHU.