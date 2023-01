Opisto accompagne le Dakar Classic 2023

Grâce à ce sponsoring et à sa présence sur la manifestation sportive, Opisto entend bien faire la démonstration que la fourniture de pièces d’occasion a également toute sa place sur ce type de compétition automobile. Ainsi, les couleurs du spécialiste de la pièce de seconde vie seront présentes sur le véhicule d’assistance rapide de l’équipage Logistic Rallye. Seul Volkswagen Combi T3 de cette version engagée en course, il s’élancera pour dépanner rapidement les voitures de la Team, grâce aux pièces auto d’occasion qu’il transportera.

« Nous sommes ravis d’accompagner une nouvelle fois Logistic Rallye pour l’édition 2023 du Dakar Classic. Ce véhicule d’assistance montre qu’il est tout à fait possible de combiner recyclage automobile et rallyes. Entièrement réparé avec des pièces d'occasion, le Combi Volkswagen est désormais prêt à prendre le départ. Les pièces d’occasion qu'il transportera permettront à leur tour de secourir les véhicules en course et offriront un tout autre tournant à cette folle aventure, qui s’annonce riche en rebondissements », commente Laurent Assis-Arantes, co-fondateur d’Opisto.

Notons que l’aventure sera relayée sur les réseaux sociaux d’Opisto.