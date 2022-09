Opisto, lauréat des Trophées PME RMC en Occitanie

« Obtenir le prix « Responsable et Durable » des Trophées PME RMC Occitanie est une réelle reconnaissance de notre travail et de notre engagement écologique quotidien. Accompagner les centres VHU dans le respect des mesures environnementales qui incombent à leur activité, et démocratiser l’accès aux pièces automobiles d’occasion, c’est le fer de lance de notre activité et nous sommes heureux d’être aujourd’hui récompensé pour cela. Ce trophée régional nous donne envie de voir les choses en grand, et pourquoi pas, promouvoir les PME d’Occitanie et le recyclage automobile lors de la grande finale nationale ! » Laurent Assis-Arantes, co-fondateur d’Opisto.

Rappelons qu’Opisto est à l’origine de la création et du développement d’un logiciel qui permet notamment d'informatiser les pièces automobiles d'occasion, créant ainsi une gigantesque base de données. Cette base est disponible en temps réel sur des marketplaces accessibles aux particuliers et aux garagistes qui recherchent des pièces d'occasion. Chaque année, environ 1,5 millions de véhicules sont retirés de la circulation en France et amenés dans l'un des 1 700 centres pour les véhicules hors d'usage (CVHU). Sur ces véhicules, certaines pièces sont encore en excellent état. Un vrai gâchis qui peut être évité si celles-ci sont démontées, contrôlées, nettoyées et remises en circulation.

Grâce à cette initiative, la PME toulousaine contribue à réduire l'empreinte environnementale des pièces automobiles et est moteur dans le changement des habitudes de consommation dans le domaine automobile.

Lauréat de la 13e édition des Trophées PME RMC, dans la catégorie « Responsable et Durable » pour la région Occitanie les deux co-fondateurs d’Opisto se prépare à la finale nationale qui aura lieu le 19 octobre prochain à Paris.