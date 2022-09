Opisto passe le cap des 500 partenaires recycleurs de véhicules

Opisto annonce avoir atteint le seuil des 500 centres VHU partenaires de ses différentes marketplaces. Un succès que l’entreprise doit à son logiciel Opisto 360 d’optimisation de la gestion quotidienne d’un centre de déconstruction automobile, mais aussi et surtout d’informatisation des stocks de pièces d’occasion qui ont pu être récupérées sur les véhicules hors d’usage. Bref, Opisto a contribué à informatiser ces dix dernières années une profession longtemps restée trop artisanale pour prétendre à se développer dans la vente de pièces d’occasion.

Le logiciel Opisto 360 permet également de diffuser les pièces détachées en ligne sur les marketsplaces Opisto.fr, Opisto.com, Opisto.pro et sur les sites partenaires. Avec un ensemble de plus de 5 000 professionnels réparateurs qui utilisent le site Opisto.pro et plus de 13 000 clients actifs sur Opisto.fr tous les mois, le nombre de pièces vendues sur les plateformes Opisto est en constante croissance. Plus de 8,5 millions de pièces d’occasion ont été vendues par les centres VHU partenaires sur les six premiers mois de 2022, contre 6 millions sur la même période de 2021. La société diffuse plus de 3,7 millions de pièces de réemploi disponibles en temps réel sur ses différentes plateformes.

Afin d’offrir plus de services et de générer plus de revenus aux 500 centres VHU équipés, au prix de l’exclusivité, Opisto a déjà conclu sept nouveaux partenariats depuis le début de l’année avec notamment des réseaux de réparateurs, d’expertise ou encore de services.