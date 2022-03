Opteven expose ses objectifs de développement à l'étranger

Avec 1,2 million de contrats de garantie panne mécanique vendus en 2021, Opteven enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 17 %, atteignant ainsi les 262 millions d’euros. Sur le nombre total de contrats signés, plus de la moitié (55 %) ont été réalisés en dehors de la France. Cela s’explique notamment par l’ouverture d’un nouveau marché, l’Autriche, la consolidation d’accords européens avec des partenaires constructeurs comme le groupe Volkswagen, le démarrage du marché allemand, ainsi que le développement des activités au Royaume-Uni.

Ce résultat pousse donc naturellement Opteven à se développer à l’international, plus précisément sur le Vieux Contient où il opère dans neuf pays (quatre par le biais d’une filiale et quatre à distance). À l'horizon 2025, l’entreprise ambitionne de tripler son résultat opérationnel hors France en s’appuyant sur le développement de ses filiales, notamment sur l’intégration des marchés les plus récents comme l’Allemagne et l’Espagne, mais aussi le déploiement d’accord pan-européens, une stratégie pouvant être soutenue par des acquisitions. Pour soutenir ses ambitions sur la scène internationale, Opteven a créé une nouvelle unité composée de six collaborateurs. Historiquement gérée par le P-DG Jean-Matthieu Biseau, celle-ci a été confiée à l’ancien CEO du Royaume-Uni, Martin Quail.