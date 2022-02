Opteven se prépare à la croissance du marché des voitures d’occasion électriques

Entre assurances et services, Opteven articule son activité autour de trois grands axes, l’assistance routière, les contrats de garantie panne mécanique et d’extension de garantie, et les contrats d’entretien. Autant de business qui en font un partenaire privilégié des acteurs de la distribution automobile.

Albert Etienne souligne que le groupe couvre 4 millions de véhicules en Europe (9 pays avec des implantations directes en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie) pour quelque 600000 interventions par an et rappelle que son motto réside dans une formule simple : « simplifier la vie des clients ». Surtout en cas de problème.

Anticiper l’essor des véhicules d’occasion électriques

Si l’impact de la première vague d’électrification est naturellement encore faible dans le périmètre du véhicule d’occasion, Opteven s’attache d’ores et déjà à capitaliser les datas multimarques de sinistralité de ce périmètre, dans l’optique de constituer des bases de données robustes pour ses partenaires concessionnaires automobiles.

Cette démarche vient alimenter une nouvelle gamme, baptisée e-Move ou Blue Power selon les pays, spécifiquement dédiée aux voitures d’occasion électriques et incluant notamment la prise en charge des batteries défectueuses.