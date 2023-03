La garantie panne mécanique reste encore méconnue

Présent sur ce marché depuis plus de 30 ans, Opteven a pu étudier les comportements et les attentes des Français. Cette expertise et ses collaborations avec de nombreux constructeurs lui permet de proposer des solutions offrant de nombreux avantages aux automobilistes, dont la garantie panne mécanique.

Ainsi, Opteven offre des extensions de garanties parmi les plus complètes du marché et prend en compte l’évolution technique des véhicules (Ad blue, GPS, électrification). De plus, l’entreprise propose des couvertures sur lesquelles il y a peu, voire pas de reste à charge pour l’automobiliste. Ainsi, cela permet d’éviter les mauvaises surprises lors d’un passage au garage. Enfin, Opteven dispose, depuis ses bureaux à Lyon, de son propre plateau d’assistance qui se révèle être un vrai plus en termes de qualité de gestion et de service lors de la prise en charge des pannes.

Des pannes plus électroniques

L’arrivée progressive des voitures électriques et hybrides fait naître de nombreuses idées reçues, dont la principale étant que les voitures électriques n’ont pas les mêmes pannes que les voitures thermiques. Or, il s’avère que 62 % des pannes sont finalement communes à ces deux types de véhicules (climatisation ou GPS). Certes, depuis quelques années, les pannes ont évolué. L’arrivée de l’électronique au sein des véhicules modernes a été le facteur de nouvelles pannes. Aujourd’hui, le marché constate que les pannes liées aux moteurs, sont désormais devancées par celles liées à l’électronique qui sont plus coûteuses. Dans un contexte inflationniste, le coût des pannes n’est pas épargné par la hausse des prix. La garantie panne mécanique vient donc soulager les automobilistes en leur permettant de maîtriser les frais liés à la réparation d’une panne, une solution pour protéger son budget.