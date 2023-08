Optimisation de la mobilité électrique : Watèa by Michelin intègre un nouvel outil à son application

Dans un contexte où la transition vers la mobilité électrique gagne du terrain et alors que la recharge demeure toujours l'un des principaux freins de la transition énergétique, Watèa by Michelin a choisi de transformer l'expérience des conducteurs de véhicules utilitaires électriques avec une nouvelle fonctionnalité de planification d'itinéraires.

Anticiper les recharges pour une mobilité sereine

Avant cette mise à jour, effectuée début juillet, les conducteurs étaient souvent redirigés vers des applications classiques de navigation, sans aucune indication sur les bornes compatibles avec leur véhicule ou le temps de recharge nécessaire. Désormais, la nouvelle fonctionnalité de l'application de Watèa s'articule autour de trois volets essentiels pour une planification d'itinéraires optimisée.

Grâce à une connexion en temps réel avec le véhicule électrique, l'application analyse les données de la batterie et planifie le trajet en intégrant les arrêts nécessaires aux bornes de recharge. Les conducteurs sont ainsi informés des étapes de recharge, de leur durée et de tous les éléments pratiques, y compris l'heure d'arrivée prévue. La connectivité continue permet à l'application de détecter les moments où le véhicule consomme plus ou moins d'énergie. En se basant sur ces données, l'application ajuste dynamiquement l'itinéraire en ajoutant ou en supprimant des étapes de recharge pour optimiser le trajet. Enfin, Watèa a accès aux informations trafic en temps réel grâce à ses partenariats. Cette fonctionnalité permet à l'application de modifier l'itinéraire en temps réel en fonction des embouteillages, garantissant ainsi des trajets fluides et efficaces.

La connectivité au cœur de l'expérience

Pour Fabien Morge, chef de produit marketing chez Watèa by Michelin, "cette nouvelle application répond à un besoin critique des conducteurs de véhicules électriques. Plutôt que de simplement fournir des informations statiques sur les bornes de recharge, l'application offre une expérience dynamique et connectée. Les données en temps réel de l'état du véhicule, de l'autonomie restante et du trafic permettent de proposer des recommandations de routage précises et d'éviter les surprises désagréables en cours de trajet".

Watèa redéfinit ainsi la mobilité électrique en offrant aux conducteurs une solution complète pour anticiper et gérer leurs recharges, tout en évitant les embouteillages. Cette innovation permet d'avancer vers une mobilité durable et sans contraintes pour les professionnels.