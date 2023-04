Optimum Automotive accueille un nouveau responsable comptes stratégiques

Après plus de 16 ans en tant que responsable grands comptes chez Océan - Orange Business Services, Laurent Verdier rejoint les équipes d'Optimum Automotive en la qualité de responsable comptes stratégiques. L'homme, qui a débuté sa carrière dans la location longue durée chez Dial France et Loc-Action, s'est très vite tourné vers les nouvelles technologies en intégrant l'entreprise Compuware, un éditeur informatique de solutions de développement, de test et d’administration des applications. Depuis, il allie ses deux passions en accompagnant les entreprises publiques et privées dans l'exploitation de leur flotte automobile à travers la data. "Je suis particulièrement heureux de rejoindre les équipes Optimum Automotive et de participer à la croissance du groupe en accompagnant les entreprises françaises dans l'optimisation de leur flotte de véhicules grâce aux différentes solutions que nous proposons", a-t-il déclaré sur son compte LinkedIn.

Pour mémoire, Optimum Automotive est une entreprise européenne spécialisée dans la télématique. Elle emploie plus de 100 salariés et gère un total de 140 000 véhicules pour 7 500 entreprises clientes, de toutes tailles, réparties sur trois continents et 35 pays.