Optimum Automotive met le cap sur l'Amérique du Sud

Déjà présent dans 35 pays situés en Europe, en Afrique et, plus modestement, en Amérique du Sud, Optimum Automotive renforce sa présence sur ce dernier marché avec l'ouverture d'un hub à Bogota (Colombie). « Un lieu stratégique pour investir le continent », d'après Daniel Vassallucci, le CEO de l'entreprise.

Acteur clé du marché des véhicules connectés et de la gestion de flottes automobiles, Optimum Automotive n'a jamais caché sa volonté de conquérir le monde. Outre son développement en Europe, ce spécialiste de la remontée de datas s'est bien implanté ces dernières années en Afrique subsaharienne et au Maghreb, où il a d'ailleurs ouverts des hubs – à Abidjian et Casablanca – sortes de postes avancés permettant d'assurer veille sur le marché local et un support technique régional. Dans la continuité de ce développement et de son expansion, l'entreprise a plus récemment ciblé l'Amérique du Sud et vient donc d'ouvrir son quatrième hub à Bogota, en Colombie.

Cette présence doit permettre à l'entreprise « d'implanter les équipes support et logistique sur la zone Amérique latine pour aborder ensuite plusieurs pays régionaux comme le Mexique, le Chili ou encore le Pérou et engager des activités commerciales en Colombie avec une approche d'acquisitions de sociétés locales et de partenariats régionaux avec les loueurs, assureurs, importateurs de véhicules », précise l'entreprise dans un communiqué.

« L'Amérique latine fait preuve d'un dynamisme impressionnant »

Daniel Vassallucci, le P-DG d'Optimum Automotive se réjouit du choix de la Colombie comme lieu d'implantation de ses équipes commerciales et techniques pour l'Amérique du Sud. Il s'agit d'une « zone stratégique pour investir le continent, et je suis très enthousiaste concernant l’accueil des entreprises locales et internationales qui y verront une véritable approche nouvelle pour répondre aux enjeux de transport et plus largement de mobilité », fait-il savoir en ajoutant que « l'Amérique latine fait preuve d'un dynamisme impressionnant ».

Afin de tirer pleinement profil de ce dynamisme impressionnant, Optimum Automotive a décidé de nommer Jaime Izquierdo comme country/zone manager du Hub Optimum Automotive Colombie. Présenté comme un expert très bien implanté dans le réseau du fleet management et de l'automotive sur la zone géographique concernée, ce dernier est fort d'une vingtaine d'années d'expériences dans l'univers du transport et de la télématique.