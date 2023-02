Optimum Automotive poursuit son expansion sur le continent africain

Acteur majeur du marché des véhicules connectés et de la gestion de flottes automobiles, Optimum Automotive poursuit et structure son implantation de l'autre côté de la Méditerranée.

Optimum Automotive ne se contente plus de l'Europe, ni de l'Amérique du Sud. L'entreprise française fondée voilà plus de quinze ans maintenant s'attaque à l'Afrique. Implantée depuis 2015 au Maroc et en Côte d'Ivoire, Optimum Automotive annonce un vaste plan d'expansion sur ce continent prometteur.

Après avoir connecté plus de 15 000 véhicules (automobiles, deux roues, camions, engins, ...) ces dernières années sur ce vaste marché, la société ambitionne d'atteindre un volume de 30 000 véhicules équipés de ses différentes solutions d'ici la fin de l'année. Ce qui représente une modeste contribution à l'objectif fixé par le CEO de l'entreprise, Daniel Vassallucci, de voir croître de 70 000 unités le nombre de véhicules connectés dans le monde par Optimum Automotive au cours de l'année 2023 afin d'arriver à un total de 220 000 contrats.

Partenariats et recrutement de distributeurs en cours

« Avec un fort développement du continent, la mobilité est devenue un enjeu majeur. Nos solutions accompagnent de plus en plus de clients et partenaires dans l’optimisation, le suivi et la sécurisation de leurs véhicules, des conducteurs et du carburant. Nos outils permettent de délivrer en temps réel une réponse concrète aux différentes problématiques (vols d’essence, optimisation des déplacements ...), » explique Cédric Toué, manager Afrique d'Optimum Automotive.

Afin d'atteindre ses objectifs, Optimum Automotive entend « actionner divers leviers de génération de business » parmi lesquels le recrutement de distributeurs et la signature de nombreux partenariats.

En clair, « dans les pays où l’entreprise n’est pas implantée physiquement, Optimum Automotive recrute des distributeurs. Il s’agit généralement d’entreprises locales, spécialisées dans la high tech ou les télécom, souhaitant diversifier leurs activités et sources de revenus en commercialisant des solutions à forte valeur ajouté », précise la société. Cette stratégie, qui a déjà fait ses preuves au Mali, au Sénégal ou encore en Guinée avec une vingtaine de distributeurs actifs, est notamment adaptée à l'Afrique du Sud, au Ghana et au Nigeria.

Doubler les effectifs de Mapping Control Afrique

La filiale ivoirienne d'Optimum Automotive - Mapping Control Afrique - est appelée à devenir « le véritable hub africain » de la société puisque « tous les services de l'entreprise y sont représentés : commerce, R&D, logistique, support client, etc.». L'accroissement de l'activité ne pouvant reposer sur l'équipe en place, constituée d'une quinzaine de salariés, Optimum Automotive a prévu un vaste plan de recrutement afin de doubler assez rapidement les effectifs.

